Производитель / Поставщик CEI № Производителя 196270 Наименование Шестерня планетарного редуктора ZF (1316233014 ) 16S-151/181/221 196.270 Вес, г 8,72 Объем 15.62

Запчасть шестерня планетарного редуктора ZF (1316233014 ) 16S-151/181/221 196.270 представлена по производителю CEI с артикулом 196270. У данной детали есть аналоги с номерами: 196270, 1340371, 1813164, 530217, 95531295, 42535346, 81324250136. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня планетарного редуктора ZF (1316233014 ) 16S-151/181/221 196.270 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.