Производитель / Поставщик CEI № Производителя 187613 Наименование Гайка хвостовика Вольво FH12 M60x2 (R/SR1700/1900, VT2412B, EV87/91)

Запчасть гайка хвостовика Вольво ФШ 12 M60x2 (R/SR1700/1900 VT2412B EV87/91) представлена по производителю CEI с артикулом 187.613. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гайка хвостовика Вольво ФШ 12 M60x2 (R/SR1700/1900 VT2412B EV87/91), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.