Производитель / Поставщик CEI № Производителя 150136 Наименование Ступица синхронизатора КПП планетарной передачи MAN/DAF/RVI/Iveco ZF 16S 151/181/221 Вес, г 5,35 Объем 12.49

Запчасть ступица синхронизатора КПП планетарной передачи МАН/Даф/Рено/Ивеко ZF 16S 151/181/221 представлена по производителю CEI с артикулом 150.136. У данной детали есть аналоги с номерами: 150136, 1395605, 1808019, 95534637, 42535330, 42559822, 81324030108. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица синхронизатора КПП планетарной передачи МАН/Даф/Рено/Ивеко ZF 16S 151/181/221 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.