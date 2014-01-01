Производитель / Поставщик CEI № Производителя 147123 Наименование Шестерня КПП заднего хода ZF 16S-151@

Запчасть шестерня КПП заднего хода ZF 16S-151@ представлена по производителю CEI с артикулом 147.123. У данной детали есть аналоги с номерами: 1290971, 95570364, 93190518, 81323020057, 5001848227, 1315304006, 1315304380. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шестерня КПП заднего хода ZF 16S-151@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.