|Производитель / Поставщик
|CEI
|№ Производителя
|146662
|Наименование
|Шестерня КПП 6-й передачи z=53 ZF 6S-850 MAN/MB/DAF/Iveco
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