Производитель / Поставщик CEI № Производителя 146446 Наименование Шестерня КПП пост. зацепления z=39 MAN/DAF ZF 16K-160

Запчасть шестерня КПП пост. зацепления z=39 МАН/Даф ZF 16K-160 представлена по производителю CEI с артикулом 146.446. У данной детали есть аналоги с номерами: 146446 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня КПП пост. зацепления z=39 МАН/Даф ZF 16K-160 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.