Производитель / Поставщик CEI № Производителя 146362 Наименование Шестерня КПП 4-й передачи z=30 MB/DAF ZF 16S-112

Запчасть шестерня КПП 4-й передачи z=30 Мерседес/Даф ZF 16S-112 представлена по производителю CEI с артикулом 146.362. У данной детали есть аналоги с номерами: 146362 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня КПП 4-й передачи z=30 Мерседес/Даф ZF 16S-112 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.