Производитель / Поставщик CEI № Производителя 146349 Наименование Шестерня КПП 3-й передачи RVI B9/B18

Запчасть шестерня КПП 3-й передачи Рено B9/B18 представлена по производителю CEI с артикулом 146.349. У данной детали есть аналоги с номерами: 146349, 70530266, 5000673698. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня КПП 3-й передачи Рено B9/B18 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.