Производитель / Поставщик CEI № Производителя 146320 Наименование Шестерня КПП 4-й передачи z=32 DAF/MAN/RVI/Iveco ZF16S-151 146.320

Запчасть шестерня КПП 4-й передачи z=32 Даф/МАН/Рено/Ивеко ZF16S-151 146.320 представлена по производителю CEI с артикулом 146320. У данной детали есть аналоги с номерами: 146320, 1350862, 95531241, 42532887, 81323020059, 5001848238, 1315304089. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня КПП 4-й передачи z=32 Даф/МАН/Рено/Ивеко ZF16S-151 146.320 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.