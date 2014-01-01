Производитель / Поставщик CEI № Производителя 145979 Наименование Шестерня КПП VOLVO 1-й передачи z=44 T.

Запчасть шестерня КПП Вольво 1-й передачи z=44 T. представлена по производителю CEI с артикулом 145.979. У данной детали есть аналоги с номерами: 145979 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня КПП Вольво 1-й передачи z=44 T. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.