Производитель / Поставщик CEI № Производителя 145972 Наименование Шестерня 3RD передачи 40 T. MB 145.972, CEI

Запчасть шестерня 3RD передачи 40 T. Мерседес 145.972 CEI представлена по производителю CEI с артикулом 145.972. У данной детали есть аналоги с номерами: 145972 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня 3RD передачи 40 T. Мерседес 145.972 CEI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.