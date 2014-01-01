Производитель / Поставщик CEI № Производителя 145586 Наименование Шестерня КПП 4-й передачи z=29 G211-16 MB Actros

Запчасть шестерня КПП 4-й передачи z=29 G211-16 Мерседес Актрос представлена по производителю CEI с артикулом 145.586. У данной детали есть аналоги с номерами: 145586, A9452628810, 60531046. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня КПП 4-й передачи z=29 G211-16 Мерседес Актрос на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.