Производитель / Поставщик CEI № Производителя 145574 Наименование Шестерня КПП 1-й передачи z=39 Scania GRS/GRSH900/R

Запчасть шестерня КПП 1-й передачи z=39 Скания GRS/GRSH900/R представлена по производителю CEI с артикулом 145.574. У данной детали есть аналоги с номерами: 145574, 114325, 74530441, 1300064, 1373172. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня КПП 1-й передачи z=39 Скания GRS/GRSH900/R на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.