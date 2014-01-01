Производитель / Поставщик CEI № Производителя 145514 Наименование Шестерня КПП 3-й передачи z=32 MAN/DAF/RVI ZF 16S-151

Запчасть шестерня КПП 3-й передачи z=32 МАН/Даф/Рено ZF 16S-151 представлена по производителю CEI с артикулом 145.514. У данной детали есть аналоги с номерами: 145514, 1291080, 95530378, 81323010862, 5001842937, 1315304028. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня КПП 3-й передачи z=32 МАН/Даф/Рено ZF 16S-151 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.