Производитель / Поставщик CEI № Производителя 145484 Наименование Шестерня КПП 3-й передачи MAN/DAF/RVI/Iveco ZF 16S-151/181/221/251

Запчасть шестерня КПП 3-й передачи МАН/Даф/Рено/Ивеко ZF 16S-151/181/221/251 представлена по производителю CEI с артикулом 145.484. У данной детали есть аналоги с номерами: 145484, 1330830, 95531500, 42535313, 81323020072, 5001853614, 1316304094. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня КПП 3-й передачи МАН/Даф/Рено/Ивеко ZF 16S-151/181/221/251 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.