Производитель / Поставщик CEI № Производителя 145482 Наименование Шестерня КПП 2-ой передачи z=39 VOLVO FM/FH R1400/1700,R190

Запчасть шестерня КПП 2-ой передачи z=39 Вольво FM/FH R1400/1700 R190 представлена по производителю CEI с артикулом 145.482. У данной детали есть аналоги с номерами: 145482 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня КПП 2-ой передачи z=39 Вольво FM/FH R1400/1700 R190 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.