Производитель / Поставщик CEI № Производителя 145473 Наименование Шестерня КПП 3-я передача Z=34

Запчасть шестерня КПП 3-я передача Z=34 представлена по производителю CEI с артикулом 145.473. У данной детали есть аналоги с номерами: 1295201, 1316304008, 5001848863, 81323020080, 93191188, 95531521. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шестерня КПП 3-я передача Z=34, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.