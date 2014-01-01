Производитель / Поставщик CEI № Производителя 145456 Наименование Шестерня 3 й передачи (R.13 80 0 84 R.16 41 1 00 z 34) КПП ZF 16S151

Запчасть шестерня 3 й передачи (R.13 80 0 84 R.16 41 1 00 z 34) КПП ZF 16S151 представлена по производителю CEI с артикулом 145456. У данной детали есть аналоги с номерами: 1290972, 1315304027, 5001848236, 81323020058, 93190519, 95530897. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шестерня 3 й передачи (R.13 80 0 84 R.16 41 1 00 z 34) КПП ZF 16S151, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.