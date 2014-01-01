Производитель / Поставщик CEI № Производителя 145439 Наименование Шестерня 4-й передачи z=29,КПП S6-90 ZF/

Запчасть шестерня 4-й передачи z=29 КПП S6 90/ZF представлена по производителю CEI с артикулом 145.439. У данной детали есть аналоги с номерами: 145439, 0689957, 95530387, 81323010455, 1268304230. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня 4-й передачи z=29 КПП S6 90/ZF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.