Производитель / Поставщик CEI № Производителя 145277 Наименование Шестерня КПП 3-й передачи z=34 MB ZF 16S-130

Запчасть шестерня КПП 3-й передачи z=34 Мерседес ZF 16S-130 представлена по производителю CEI с артикулом 145.277. У данной детали есть аналоги с номерами: 145277 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня КПП 3-й передачи z=34 Мерседес ZF 16S-130 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.