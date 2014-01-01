Производитель / Поставщик CEI № Производителя 143083 Наименование Шестерня КПП (тройная 29/22/41)

Запчасть шестерня КПП (тройная 29/22/41) представлена по производителю CEI с артикулом 143083. У данной детали есть аналоги с номерами: 5010242997, 70530230. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шестерня КПП (тройная 29/22/41), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.