Производитель / Поставщик CEI № Производителя 141216 Наименование Ползун КПП MAN/MB/DAF/IVECO 6S-850

Запчасть ползун КПП МАН/Мерседес/Даф/Ивеко 6S-850 представлена по производителю CEI с артикулом 141.216. У данной детали есть аналоги с номерами: 141216, 141216. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ползун КПП МАН/Мерседес/Даф/Ивеко 6S-850 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.