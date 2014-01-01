Производитель / Поставщик CEI № Производителя 141165 Наименование Сухарь вилки КПП 1-й передачи MB G155/180/200 GO4/G221/210/211/231/240/260

Запчасть сухарь вилки КПП 1-й передачи Мерседес G155/180/200 GO4/G221/210/211/231/240/260 представлена по производителю CEI с артикулом 141.165. У данной детали есть аналоги с номерами: 141165, 141165, 462033, 60530890, 3892652749, 9472650349, A3892652749. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сухарь вилки КПП 1-й передачи Мерседес G155/180/200 GO4/G221/210/211/231/240/260 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.