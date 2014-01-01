Производитель / Поставщик CEI № Производителя 141163 Наименование Сухарь вилки КПП MAN/MB/DAF/RVI/Volvo/Iveco ZF 16S-151/181/182/221/222

Запчасть сухарь вилки КПП МАН/Мерседес/Даф/Рено/Вольво/Ивеко ZF 16S-151/181/182/221/222 представлена по производителю CEI с артикулом 141.163. У данной детали есть аналоги с номерами: 141163 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сухарь вилки КПП МАН/Мерседес/Даф/Рено/Вольво/Ивеко ZF 16S-151/181/182/221/222 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.