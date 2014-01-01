Производитель / Поставщик CEI № Производителя 141162 Наименование Сухарь синхронизатора MB ACTROS AXOR BM7

Запчасть сухарь синхронизатора Мерседес Актрос Аксор BM7 представлена по производителю CEI с артикулом 141162. У данной детали есть аналоги с номерами: 462031, 60531039, A3892652449. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сухарь синхронизатора Мерседес Актрос Аксор BM7, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.