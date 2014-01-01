Производитель / Поставщик CEI № Производителя 141132 Наименование Вилка блокировки дифференциала R660, R780/782, RB660/662 SCANIA 2/3/4/P/G/R/T

Запчасть вилка блокировки дифференциала R660 R780/782 RB660/662 Скания 2/3/4/P/G/R/T представлена по производителю CEI с артикулом 141.132. У данной детали есть аналоги с номерами: 141132 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вилка блокировки дифференциала R660 R780/782 RB660/662 Скания 2/3/4/P/G/R/T на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.