Производитель / Поставщик CEI № Производителя 139750 Наименование Сальник первичного вала КПП Вольво FH 12 (2000>)

Запчасть сальник первичного вала КПП Вольво FH 12 (2000>) представлена по производителю CEI с артикулом 139.750. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник первичного вала КПП Вольво FH 12 (2000>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.