Производитель / Поставщик CEI № Производителя 139611 Наименование Сальник дифференциала для грузовика Вольво FH12 (1993-1999) 65.5x102x10.5

Запчасть сальник дифференциала для грузовика Вольво ФШ 12 (1993-1999) 65.5x102x10.5 представлена по производителю CEI с артикулом 139.611. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник дифференциала для грузовика Вольво ФШ 12 (1993-1999) 65.5x102x10.5, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.