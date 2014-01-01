Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119308 Наименование Кольцо синхронизатора КПП ZF 16S150/151/181/220/221/251 3/4 передачи (x2) (устанавливается с 9553494

Запчасть кольцо синхронизатора КПП ZF 16S150/151/181/220/221/251 3/4 передачи (x2) (устанавливается с 9553494 представлена по производителю CEI с артикулом 119.308. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо синхронизатора КПП ZF 16S150/151/181/220/221/251 3/4 передачи (x2) (устанавливается с 9553494, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.