Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119256 Наименование Кольцо КПП вала планетарной передачи скользящее

Запчасть кольцо КПП вала планетарной передачи скользящее представлена по производителю CEI с артикулом 119.256. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо КПП вала планетарной передачи скользящее, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.