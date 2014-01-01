Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119240 Наименование Конус синхронизатора Скания 4/P/R/T СЕРИЯ GR/GRS/GRSO875/895/905 (x2/x3/x4)

Запчасть конус синхронизатора Скания 4/P/R/T СЕРИЯ GR/GRS/GRSO875/895/905 (x2/x3/x4) представлена по производителю CEI с артикулом 119.240. У данной детали есть аналоги с номерами: 119240, 1318527, 1425019, 1425019, 28540, 300242, 30619. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить конус синхронизатора Скания 4/P/R/T СЕРИЯ GR/GRS/GRSO875/895/905 (x2/x3/x4), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.