Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119232 Наименование Кольцо синхронизатора КПП

Запчасть кольцо синхронизатора КПП представлена по производителю CEI с артикулом 119.232. У данной детали есть аналоги с номерами: 119232 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо синхронизатора КПП на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.