Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119217 Наименование Кольцо синхронизатора КПП ZF 16S-151/181/221/251 Ecosplit III

Запчасть кольцо синхронизатора КПП ZF 16S-151/181/221/251 Ecosplit III представлена по производителю CEI с артикулом 119.217. У данной детали есть аналоги с номерами: 119217, 95531628, 42541904, 5001861986, 1316304149, 1677435, 95534389. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо синхронизатора КПП ZF 16S-151/181/221/251 Ecosplit III на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.