Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119167 Наименование Кольцо синхронизатора Ман/Даф/Ивеко нового образца ZF 16S151...

Запчасть кольцо синхронизатора Ман/Даф/Ивеко нового образца ZF 16S151... представлена по производителю CEI с артикулом 119.167. У данной детали есть аналоги с номерами: 0066373, 119119, 1297304402, 1297304484, 1342731, 1662711, 351005. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо синхронизатора Ман/Даф/Ивеко нового образца ZF 16S151..., просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.