Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119161 Наименование Кольцо синхронизатора кпп МВ

Запчасть кольцо синхронизатора кпп МВ представлена по производителю CEI с артикулом 119.161. У данной детали есть аналоги с номерами: 119161, 463581, 60530684, 3892620737, A3892620737. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо синхронизатора кпп МВ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.