Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119159 Наименование Кольцо синхронизатора КПП планетарной передачи Volvo R/SR1400/1700/1900/VT1708B/2009B/2214B/2412B/25

Запчасть кольцо синхронизатора КПП планетарной передачи Вольво R/SR1400/1700/1900/VT1708B/2009B/2214B/2412B/25 представлена по производителю CEI с артикулом 119.159. У данной детали есть аналоги с номерами: 119159 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо синхронизатора КПП планетарной передачи Вольво R/SR1400/1700/1900/VT1708B/2009B/2214B/2412B/25 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.