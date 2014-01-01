Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119153 Наименование Кольцо синхронизатора КПП ZF 16S150

Запчасть кольцо синхронизатора КПП ZF 16S150 представлена по производителю CEI с артикулом 119.153. У данной детали есть аналоги с номерами: 119153, 3097025, 1227007, 5001849668, A0002623436, 1268304494, 0002623436. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо синхронизатора КПП ZF 16S150 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.