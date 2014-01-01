Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119142 Наименование Кольцо синхронизатора ЛИАЗ-5256 КПП-ZF

Запчасть кольцо синхронизатора ЛИАЗ-5256 КПП-ZF представлена по производителю CEI с артикулом 119.142. У данной детали есть аналоги с номерами: 119142 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо синхронизатора ЛИАЗ-5256 КПП-ZF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.