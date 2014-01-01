Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119140 Наименование Кольцо синхронизатора Volvo G7/8/R1000/1400/1500/1700/1900

Запчасть кольцо синхронизатора Вольво G7/8/R1000/1400/1500/1700/1900 представлена по производителю CEI с артикулом 119.140. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX150040, 119140, 232693, 88530295, 1653964. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо синхронизатора Вольво G7/8/R1000/1400/1500/1700/1900 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.