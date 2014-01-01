Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119135 Наименование Кольцо синхронизатора

Запчасть кольцо синхронизатора представлена по производителю CEI с артикулом 119135. У данной детали есть аналоги с номерами: 30530307, 8860486, 8870486. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо синхронизатора, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.