Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119125 Наименование Конус синхронизатора КПП MB/MAN/RVI/DAF/Volvo/Iveco ZF16S-112/130/160/190 NEW

Запчасть конус синхронизатора КПП Мерседес/МАН/Рено/Даф/Вольво/Ивеко ZF16S-112/130/160/190 NEW представлена по производителю CEI с артикулом 119.125. У данной детали есть аналоги с номерами: 119125 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия конус синхронизатора КПП Мерседес/МАН/Рено/Даф/Вольво/Ивеко ZF16S-112/130/160/190 NEW на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.