Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119122 Наименование Кольцо синхронизатора ZF/MAN

Запчасть кольцо синхронизатора ZF/МАН представлена по производителю CEI с артикулом 119.122. У данной детали есть аналоги с номерами: 119122, 119166, 0066365, 1360740, 95531085, 95570217, 42534634. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо синхронизатора ZF/МАН на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.