Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119121 Наименование Кольцо синхронизатора КПП Скания

Запчасть кольцо синхронизатора КПП Скания представлена по производителю CEI с артикулом 119.121. У данной детали есть аналоги с номерами: 119121, 114377, 74530399, 74530527, 1118032, 1395624, 1400770. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо синхронизатора КПП Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.