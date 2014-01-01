Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119119 Наименование Кольцо синхронизатора ZF 16S151 181 221 (старый тип)

Запчасть кольцо синхронизатора ZF 16S151 181 221 (старый тип) представлена по производителю CEI с артикулом 119119. У данной детали есть аналоги с номерами: 0066373, 119119, 119119OEM, 119167, 1297304402, 1297304484, 1342731. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо синхронизатора ZF 16S151 181 221 (старый тип), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.