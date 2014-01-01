Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119112 Наименование Кольцо синхронизатора (конус) КПП GO-2106 3-6 передачи, GO 4130-67,18

Запчасть кольцо синхронизатора (конус) КПП GO-2106 3-6 передачи GO 4130-67 18 представлена по производителю CEI с артикулом 119112. У данной детали есть аналоги с номерами: 119112, 463580, 60530518, 3892620637, A3892620637. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо синхронизатора (конус) КПП GO-2106 3-6 передачи GO 4130-67 18 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.