Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119085 Наименование Кольцо синхронизатора КПП (узкая насечка старый тип) MAN MB RVI DAF Iveco ZF 16S...

Запчасть кольцо синхронизатора КПП (узкая насечка старый тип) МАН Мерседес Рено Даф Ивеко ZF 16S... представлена по производителю CEI с артикулом 119085. У данной детали есть аналоги с номерами: 0002630334, 1296333022, 1296333033, 1303708, 5000289824, 7982226, 81324200096. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо синхронизатора КПП (узкая насечка старый тип) МАН Мерседес Рено Даф Ивеко ZF 16S..., просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.