Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119055 Наименование Кольцо синхронизатора блокирующее ZF Ika

Запчасть кольцо синхронизатора блокирующее ZF Ika представлена по производителю CEI с артикулом 119055. У данной детали есть аналоги с номерами: 0003208484, 1250304391, 1250304472, 1250304535, 42538074, 6876129, 692048. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо синхронизатора блокирующее ZF Ika, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.