Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119054 Наименование Кольцо синхронизатора (ZF1250304226)

Запчасть кольцо синхронизатора (ZF1250304226) представлена по производителю CEI с артикулом 119.054. У данной детали есть аналоги с номерами: 119054, ZX260036, 124846, 95534405, 8832935, 81324200036, 5000240195. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо синхронизатора (ZF1250304226) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.