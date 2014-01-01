Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119049 Наименование Кольцо синхронизатора КПП Volvo R52/B.R60-2/SR61/2.MR62/B

Запчасть кольцо синхронизатора КПП Вольво R52/B.R60-2/SR61/2.MR62/B представлена по производителю CEI с артикулом 119.049. У данной детали есть аналоги с номерами: 119049, 119049, 1305012, 1316872, 954103, 21712, 050203040030. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо синхронизатора КПП Вольво R52/B.R60-2/SR61/2.MR62/B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.