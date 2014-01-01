Производитель / Поставщик CEI № Производителя 119042 Наименование Кольцо синхронизатора ZF Ikarus

Запчасть кольцо синхронизатора ZF Ikarus представлена по производителю CEI с артикулом 119042. У данной детали есть аналоги с номерами: 030303, 050203001640, 0609911, 097015, 10400083, 119036, 11926. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо синхронизатора ZF Ikarus, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.